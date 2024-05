Impagnatiello interrogato per la morte di Giulia Tramontano: la diretta

Alessandro Impagnatiello, oggi per la prima volta in aula parla il fidanzato omicida di Giulia Tramontano. La diretta di Affari

Milano- A un anno esatto dall'omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa a Senago dal suo fidanzato di cui aveva scoperto il tradimento, in aula a Milano il suo omicida Alessandro Impagnatiello viene interrogato per la prima volta. Prima di lui la testimonianza del carabiniere che guidò le indagini.

La diretta di Affari

L'ultimo testimone, il luogotenente dei Carabinieri presso il comando provinciale di Milano, parla delle ricerche e delle chat analizzate nel corso delle indagini preliminari, quelle di Giulia, quelle dell'imputato e quelle di altre persone. 1) Ammoniaca: dal momento in cui Giulia rimane incinta avverte la mamma e la suocera di sentire un forte odore di ammoniaca nell'acqua comprata. E dal telefono dell'imputato emerge una ricerca "ammoniaca feto", "uccidere feto". Emerge anche nella chat con lo stesso Impagnatiello che giulia manifestasse questo disagio. 2) Veleno. Si confida con la mamma e con la suocera dicendo di sentire lo "stomaco secco". Questa problematica dello stomaco prosegue nel tempo, e questo lo so capisce da una ricerca di Giulia del 21 marzo "risolvere problemi di stomaco in gravidanza". In un periodo antecedente alle lamentele di Giulia l'imputato cercava "veleno topi feto", "veleno topi in gravidanza'". Le ricerche sono sempre andate a intervalli da ben prima del 14 dicembre. Il 7 gennaio Impagnatiello cerca "quanto veleno per topi necessario per uccidere una persona". Altre ricerche su "veleno calore perde efficace", per capire se il veleno fosse o meno termosensibile, quindi si può ipotizzare che il veleno sia stato sciolto in bevanda calda. Altre ricerche per capire se il veleno è inodore e insapore, per capire se Giulia potesse accorgersi di tutto (17 gennaio). 5 febbraio ricerca sul cloroformio; 5 marzo ricerca "veleni mortali fatti in casa", e visualizza i "cinque veleni letali". 2 maggio ultima ricerca su "aborto spontaneo al settimo mese".

Durante la perquisizione in casa a Senago è stato rinvenuto in cantina: rotolo di nastro americano grigio, lo stesso ritrovato sul cadavere di Giulia, e una bottiglia di cloroformio, con il sigillo di sicurezza aperto e mancante una quantità (ultime ricerche: "cloroformio sapore", "cloroformio fazzoletto"). Si è parlato poi delle modalità di acquisto della bottiglia di cloroformio: una bottiglia da circa 23 euro, acquistata con l'account PayPal di Impagnatiello. Il nome "Andrea Valdi" e la creazione di un account fasullo sono stati utilizzati per comprare la bottiglia.

È arrivata nel frattempo la famiglia Tramontano, il fratello Mario, la mamma Loredana, il papà Franco. Manca la sorella. Impagnatiello rimane impassibile. La mamma e il fratello sono visibilmente commossi.

Il 27 maggio c'è il primo contatto telefonico tra A. (l'altra donna) e Giulia. La conversazione dura circa 8 minuti, e da quella telefonata inizia una conversazione whatsapp tra le due donne, con tanto di prova dell'esame di paternità falso. Poi ci sono delle chat incrociate con Impagnatiello. Giulia esce da casa alle 16.20, accompagnata dalla suocera, e incontrerà A. Giulia fotograferà anche il telefono di A., e la manderà ad Impagnatiello. Giulia mentre torna a casa inizia furiosa a scrivere a Impagnatiello. Rientra a casa alle 19.06. Alle 19 Impagnatiello cerca "ceramica bruciata vasca da bagno", quindi prima del rientro della fidanzata. Dalle 19.06 alle 20.29 nessun messaggio di Giulia. A quel punto partono dal telefono della ragazza partono dei messaggi completamente di tenore diverso, indirizzati ad A. Alle 21.29 risponde alla mamma "sì madre", il che fa capire come sia stato lo stesso Impagnatiello a mandare il messaggio.

Ultimo messaggio di A. alle 22.21. Il telefono di Giulia è ancora acceso, ma questo messaggio non verrà mai consegnato. Questo perché il telefono era in un posto dove sicuramente non aveva capacità di scaricare il dato. Dopo questi eventi Impagnatiello scrive ad A. ma lei non vuole sentire ragioni. A. videochiama Impagnatiello tre volte. Alle 00.19 Impagnatiello si allontana e va sotto casa di A. Durante l'attesa guarda la sintesi delle partite di calcio e gli orari del tram. Alle 03.14 torna a casa, e sotto il braccio sinistro porta qualcosa all'interno del panno e lo mette nel baule della macchina. La mattina seguente esce alle 7, deposita lo zaino marrone in auto, torna a casa e riesce con due sacchi della spazzatura. La mamma di Giulia incomincia a chiamare la figlia, ma il telefono è spento. Chiama la suocera preoccupata, e quest'ultima dice che in casa Giulia non c'è. Da qui partono le ricerche di Giulia. Il 28 maggio arriva la denuncia di scomparsa. Dal telefono di Impagnatiello si iniziano a registrare dei messaggi diretti a Giulia, fin dalla mezzanotte del 27 maggio, ma lei ovviamente non risponde. L'ultima chiamata che finge di fare a Giulia il 29 maggio. Il 31 maggio mattina viene convocato Impagnatiello per comprendere la vicenda.



Nel frattempo è arrivata la sorella di Giulia, che abbraccia la mamma commossa e in lacrime

Poi si parla dell'occultamento del cadavere, e delle ricerche fatte da Impagnatiello mentre è già attenzionato: "odori che possono far infastidire i cani", "come rimuovere le macchie di sangue".

Il cadavere è stato in casa, in cantina e nel box. Successivamente, il 29 maggio e il 30 maggio ci sono delle testimonianze di tracce di sangue fuori casa e fuori dal box, oltre che di tracce di bruciato.

Si è passati poi a esaminare alla scena del crimine. È stato probabilmente utilizzato del materiale per alleviare il flusso di sangue che usciva durante l'omicidio, così come la copertura del divano e l'appoggio di un tappeto successivamente all'omicidio.

Tra il 2 e il 5 febbraio, in concomitanza con il suo ritorno a Napoli, Giulia voleva interrompere la gravidanza, ma in quel momento non era già più possibile. Quando Impagnatiello scopre che l'interruzione di gravidanza non era più possibile, iniziano le ricerche sui "veleni letali". Ma lo stesso 25 maggio cercava di convincere Giulia a non lasciarlo.