In A10 con i pattini, la ragazza: "Dovrò pagare una multa di 19 euro"

Dovrà pagare una multa da 19 euro, la ragazza fermata dalla polizia mentre pattinava in A10



Il video della ragazza che percorre un tratto dell'autostrada A10 con i pattini ha invaso le bacheche dei social e fatto il giro del web. Raggiunta dal Secolo XIX, Diana Marini, questo è il suo nome, di 29 anni, di nazionalità brasiliana e attualmente vive a Roma, racconta la sua avventura e le conseguenze che le stanno portando.

Il racconto della ragazza con i pattini

Lo scorso weekend, Diana Marini si trovava per motivi di lavoro a Borghetto Santo Spirito, nella riviera savonese e al rientro dalla serata si è persa: "Non ho trovato un taxi, ero andata coi pattini all'andata, ho scritto l'indirizzo dell'alloggio di Borghetto sul navigatore e sul telefono mi sono venute fuori due strade possibili. Mi hanno spiegato che avevo la modalità in auto invece che a piedi. Ho scelto la più veloce che mi sembrava più illuminata. Non ho capito che era vietata, altrimenti non ci sarei mai entrata".

La ragazza non ha la patente e continua: "Non sono pratica di autostrade. Mi sembrava una strada come un’altra all’inizio, di notte non è che mi metto a guardare se quello che dice il navigatore è giusto o no". Diana, poi, assicura di non aver bevuto: "Non ci crederete ma ero perfettamente in me. Potete chiedere ai poliziotti che mi hanno fermato se volete".

L'attacco via social e la multa

"Lo so che non ci credete ma proprio non me ne sono accorta che fosse vietata quella strada. Mi sono persa nella notte per tornare a casa. Ora perché tutta Italia guarda il mio video e mi insultano come fossi una terrorista? Quanta cattiveria", afferma la ragazza.

Diana Marini se l'è comunque cavata per quanto riguarda la multa che ammonta a soli 19 euro. "La vado a pagare domani. Perché quanto doveva essere secondo voi? Ci manca solo che adesso me la facciate aumentare dicendo che è troppo poco. Per favore almeno questo risparmiatemelo", conclude la 29enne.