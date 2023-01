In questa marca di cioccolato dentro ci sono gli insetti. Ecco quale è

Per confezionare una tavoletta di cioccolato, il cacao viene sottoposto a una serie di passaggi. I semi di cacao, dopo la raccolta vengono essiccati, poi, tostati e triturati. Con la granella ottenuta si passa alla pressatura per ottenere un impasto di cioccolato morbido, cui vengono aggiunti altri ingredienti come il burro di cacao, lo zucchero a seconda della tipologia di cioccolato che si vuole ottenere.

Per ottenere una buona tavoletta di cioccolato ci sono tanti ingredienti e ultimamente alcune tavolette c'è la presenza di insetti. In Italia non è molto diffuso il commercio prodotti che fra gli ingredienti hanno gli insetti. Molti alimenti si possono comprare on line, tra cui il cioccolato al latte con tarme della farina. Il cioccolato Dschungelade di Snack Insects ha un sapore e aspetto unico, è un cioccolato al latte che viene decorato con tarme della farina tostate. Questi insetti conferiscono al prodotto una nota nocciolata e nello stesso tempo gli donano croccantezza.