Incidenti sul lavoro, strage senza fine: morto un operaio al porto di Genova

Morto un operaio al porto di Genova: ecco che cosa è successo

Ennesimo incidente mortale sul posto di lavoro. Al porto di Genova un operaio di circa 40 anni è rimasto colpito da un oggetto di grandi dimensioni mentre era al lavoro su una imbarcazione in riparazione in un cantiere a Molo Giano. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'incidente mortale è avvenuto al Bacino 2 di Ente Bacini, in un cantiere della società Amico. L'operaio stava lavorando per una ditta specializzata in carpenteria. Sul posto si è recato il pubblico ministero di turno Stefano Pippo insieme agli ispettori della Asl3.

Dopo "un altro morto sul lavoro a Genova" i sindacati hanno indetto uno sciopero immediato del comparto metalmeccanico delle riparazioni navali. In una nota, Fim, Fiom e Uilm spiegano: "L'infortunio mortale si è verificato questa mattina presso l'Ente Bacini delle Riparazioni Navali del porto di Genova. L'operaio metalmeccanico era dipendente di una ditta d'appalto. In attesa di comprendere la dinamica di cosa sia accaduto, Fim Fiom Uilm inviano le proprie condoglianze alla famiglia e ai colleghi del lavoratore deceduto. La reazione immediata dei lavoratori metalmeccanici delle Riparazioni Navali del porto di Genova è quella dello sciopero sino a fine giornata".