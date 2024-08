Ragazza di 19 anni muore in vacanza a Rodi: la sua moto si è schiantata contro un autobus

Incidente stradale a Rodi, muore una ragazza di 19 anni di Vittoria, in provincia di Ragusa. La moto su cui viaggiava si è scontrata con un autobus

Una ragazza di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Rodi, in Grecia. Si tratta di Nicole Lorefice, una giovane di Vittoria, comune in provincia di Ragusa, che si trovava in vacanza nell’isola del Mar Egeo. Nella giornata di ieri, martedì 13 agosto, Nicole era a bordo di una moto quando si sarebbe schiantata contro un autobus. Nonostante il pronto intervento dei soccorritori e un’operazione chirurgica, la ragazza è deceduta in ospedale a causa di un’emorragia cerebrale.

Nicole Lorefice era in vacanza a Rodi con il fidanzato e alcuni amici. Nella serata di ieri avevano deciso di partecipare a un’escursione in moto. La ragazza era partita a bordo del veicolo con il fidanzato quando è avvenuto l’incidente. Anche il ragazzo è rimasto coinvolto nello scontro, ma ha riportato solo alcune ferite e non sarebbe in pericolo di vita. A chiamare i soccorritori e ad avvisare i parenti di Lorefice sono stati gli amici che viaggiavano con loro. La famiglia della 19enne è già partita per Rodi. Le autorità locali, infatti, hanno disposto l’autopsia sul corpo della ragazza, ma non è ancora chiaro quando la salma potrà rientrare in Italia.

Nicole Lorefice era un’estetista e lavorava a Vittoria in un centro estetico. I suoi concittadini sono tutti sotto choc e tanti stanno mostrando il loro cordoglio sui social. Una ragazza scrive: “Non esistono parole, inconcepibile. Riposa in pace piccolo angioletto”. Sotto, una foto di Nicole con un gruppo di colleghe e amiche mentre sfoggiano il conseguimento di un attestato. Oppure un’altra: “Sono sconvolta, notizie che mai si dovrebbero apprendere”.