Brindisi, un ragazzo viene sbalzato fuori dall'auto in corsa: perde la vita un turista 20enne

Muore un ragazzo lombardo di 20 anni nel Brindisimo: sbalzato da un auto in corsa e finito sull'asfalto. Era in vacanza con gli amici

Un ragazzo di appena 20 anni è morto in un incidente stradale nel Brindisino. Si trattava di un giovane di Busto Arsizio, comune in provincia di Novara, andato in vacanza in Puglia con gli amici. Nella notte tra domenica 11 e oggi, lunedì 12 agosto, il 20enne si trovava nel sedile posteriore di una macchina, un Opel Corsa, insieme ad altri coetanei e suoi conoscenti, quando sarebbe stato sbalzato fuori dalla vettura mentre stava procedendo a velocità spedita. L'impatto con l'asfalto, prima, e contro un vaso di cemento, poi, non gli ha lasciato via di scampo. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente o di altro. La tragedia è avvenuta in via Basento a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno, in provincia di Brindisi intorno alle 3:30 di notte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. L'auto è stata posta sotto sequestro, mente il corpo senza vita del ragazzo è stato provvisoriamente collocato nel cimitero di Ostuni ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli amici della vittima, che hanno assistito all'incidente, sono già stati ascoltati dai carabinieri e sul caso la Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo.