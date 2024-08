Incidente stradale, morto un ragazzo di 25 anni nel Brindisino: arrestato il presunto pirata della strada

Incidente stradale nel Brindisino: morto un 25enne investito da un'auto pirata. Il presunto responsabile è stato arrestato

Nel Brindisino, la caccia all'auto pirata che ha travolto e ucciso Andrea Catamerò, ragazzo di 25 anni residente a San Vito dei Normanni, potrebbe essersi conclusa. Un 26enne è stato arrestato oggi, lunedì 5 aprile, con l'accusa di omicidio stradale. Potrebbe essere stato lui a uccidere Catamerò nella notte tra domenica 4 agosto e lunedì 5. La vittima era stata investita nelle vicinanze di un lido nel Nord del Brindisino, mentre stava camminando lungo la complanare tra i territori di Ostuni e Fasano, in località Pilone. L'investitore, però, non si era fermato a prestare soccorso, ma si era dato alla fuga lasciando il 25enne agonizzante sulla strada. A nulla era servito l'intervento di rianimazione del personale sanitario.

Le ricerche del pirata della strada sono iniziate subito da parte dei poliziotti di Brindisi, coordinati dal vicequestore Michele Marinelli. Hanno fatto le analisi, raccolto i campioni dalla strada e sentito alcuni testimoni. Sembra che, proprio grazie a questi, ovvero delle persone che avevano assistito alla scena, gli agenti siano riusciti a individuare l'auto pirata. Una volta rintracciata, i poliziotti hanno esaminato il mezzo: stando a quanto ritporta il Corriere della sera, i militari avrebbero trovato alcuni segni ritenuti compatibili con l'investimento. Il 26enne proprietario della vettura è stato arrestato e condotto nel carcere di Brindisi.