Incidente sul lavoro in provincia di Ragusa: morto un operaio di 53 anni

Muore un signore di 53 anni che stava lavorando in un'azienda vitivinicola a Comiso, nel Ragusano: travolto da un mezzo pesante

Una scia di sangue senza fine quella dei morti sul lavoro in Italia. Nella mattina di oggi, venerdì 1 luglio, un signore di 53 anni è morto mentre stava lavorando in un'azienda vitivinicola. Stando alle prime informazioni, sembra che l'uomo sia rimasto schiacciato da un mezzo pesante a Comiso, comune di provincia di Ragusa. Era impiegato nella "Cantina Avide", un'impresa vitivinicola che si trova lungo la strada provinciale 7, tra i paesi di Comiso, appunto, e Chiaramonte Gulfi, entrambi nel Ragusano. Nonostante l'intervento dei soccorritori, per il 53enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto, sono arrivati anche i carabinieri e gli ispettori dello Spresal (il Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro). Il loro compito sarà quello di stabilire le esatte dinamiche dell'incidente, ancora poco chiare. Le indagini sono in corso.

Secondo l'ultimo rapporto dell'Inail (l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), le persone morte durante una prestazione lavorativa in Italia sarebbero in aumento rispetto all'anno precedente. Solo nei primi 5 mesi del 2024 ci sarebbero state 369 denunce di infortunio con esito mortale, +3,1% rispetto al 2023.