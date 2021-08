Incidenti sul lavoro, travolti da una lastra: morti imprenditore e operaio

La scorsa notte è morto, all'ospedale di Aosta, il 51enne Velio Dal Dosso, l'operaio che nel pomeriggio di ieri 24 agosto è stato travolto da una lastra di cemento che stava scaricando in un cantiere di Gressan. Nell'incidente avvenuto nella frazione Barral, ha perso la vita anche Sandro Pepellin, di 70 anni, ex sindaco di Jovencan e titolare dell'impresa edile che stava costruendo un b&b. I due uomini sono rimasti schiacciati dalla lastra caduta giù dal camion su cui si trovava. Dopo essere stati entrambi condotti in ospedale in gravi condizioni, Pepellin è morto subito dopo il ricovero e Dal Dosso è stato ricoverato in rianimazione. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.