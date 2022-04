Incidenti sul lavoro, morti tre operai a Sassari, Trento e Cesena

Morti tre operai sul lavoro, a Sassari 23enne colpito da un tubo

Tre nuove morti sul lavoro in Sardegna, Trento e Cesena. Salvatore Piras, operaio di 23 anni è morto per il crollo di un ponteggio a Sorso (Sassari) in un cantiere edile nella zona artigianale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Porto Torres, guidati dal maggiore Danilo Vinciguerra, il giovane era impegnato a caricare dei ponteggi su un camioncino Iveco. A un tratto, alcuni tubi gli sono crollati addosso colpendolo alla testa. Inutili i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e anche gli ispettori dello Spresal della Asl di Sassari.

Trento, operaio muore travolto da parete

Un operaio di 39 anni è morto a Trento nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, di origine albanese, sarebbe stato colpito alla testa dopo il crollo di un solaio mentre lavorava alla ristrutturazione di un edificio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli ispettori dell'Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Cesena, muore sul lavoro il dipendente di una ditta di autotrasporto

Un altro operaio di circa 60 anni è morto a Cesena, dopo essere stato travolto dal carico che stava scaricando da un camion. L'incidente sul lavoro è accaduto nella sede Hera a Pievesestina di Cesena. L'uomo, dipendente di una ditta di autotrasporto con sede ad Avellino, stava scaricando dei grossi bidoni per la raccolta dei rifiuti quando è stato improvvisamente travolto da alcuni di questi.

