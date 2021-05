Incidenti sul lavoro, operaio 37enne muore schiacciato a Parma

Un operaio di 37 anni e' morto nel Parmense mentre lavorava in una ditta di mangimi. E' successo ieri sera intorno alle 21 a Bogolese, frazione del comune di Sorbolo Mezzani. Da una prima ricostruzione dei carabinieri l'uomo e' rimasto schiacciato da un contenitore pieno di mangime del peso di circa cinque quintali. Sul posto oltre ai militari dell'Arma anche il personale del 118 e gli operatori della medicina del lavoro dell'Ausl di Parma. L'area e' stata sequestrata in attesa di completare gli accertamenti del caso. "Ennesima tragedia sul lavoro. Una giovane vita spezzata, ieri sera, in una attivita' alle porte di Sorbolo. Sono notizie che lasciano tanto sgomento. Siamo vicini ai famigliari in questa terribile tragedia": ha scritto su Fb il sindaco di Sorbolo Mezzani, Nicola Cesari.