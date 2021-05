Incinta, massacrata di botte dal compagno. Che poi picchia anche gli agenti

Un pestaggio senza esclusione di colpi ai danni della compagna incinta e poi l'aggressione ai danni dei poliziotti che lo stavano arrestando: è finito così in manette un uomo di 52 anni di Biella.

A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine era stata la convivente, 42 anni, che ha denunciato di essere stata picchiata. Agli agenti intervenuti subito sul posto le condizioni della donna non hanno lasciato dubbi: era sanguinante e spaventata. Trasportata all’ospedale è stata giudicata guaribile in 21 giorni. Gli agenti della volante hanno rintracciato l’uomo che si era nascosto nei pressi dell’abitazione.

Durante l'intervento della Questura il 52enne ha aggredito due poliziotti, provocando lesioni per 3 giorni a uno e 10 all'altro. A quel punto è scattato l'arresto per resistenza, lesione e violenza a pubblico ufficiale, poi convalidato con obbligo di firma. Per la violenza ai danni della compagna, l’uomo è stato denunciato per lesioni con l'aggravante dei giorni di prognosi (oltre i 20) e del fatto che i due fossero conviventi.