Indagato Bernabei, il medico del Papa. Concorso farsa per cattedra di medicina

Ci sono guai giudiziari per il neo medico personale del Papa, Roberto Bernabei. Il docente di Medicina interna e geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma - si legge sul Fatto Quotidiano - è stato iscritto nel registro degli indagati, per concorso in abuso d’ufficio per la nomina di un professore ordinario alla facoltà di medicina a Firenze. Secondo l’accusa, Bernabei avrebbe commesso l’abuso d’ufficio, in qualità di componente della commissione esaminatrice, in relazione al concorso per professore di medicina interna che ha visto prevalere Andrea Ungar. Un vincitore “predeterminato” secondo la tesi degli inquirenti.

Contattato dal Fatto , Bernabei ha dichiarato: “Se avesse visto gli atti del concorso del professor Ungar si renderebbe conto che sono ben fatti e che si è trattato di un concorso regolare”. La vicenda avrà una ripercussione sul suo incarico di medico personale del Papa? “Su questo non parlo perché non ha senso ed è gravemente scorretto creare qualsiasi collegamento tra le due cose”. L’incarico in Vaticano di Bernabei, iniziato il 21 febbraio scorso, non ha infatti un collegamento con quanto gli viene contestato nell’inchiesta.