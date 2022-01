India, donne musulmane messe all’asta su un’app

India, donne musulmane all'asta: è quanto proponeva un'app prima di essere chiusa in seguito a numerose denunce. E non si tratta di un caso isolato

In India è stata diffusa un'app su cui decine di donne musulmane sarebbero state "messe all'asta". Si tratta della seconda volta in un anno. L'app, conosciuta come Bulli Bai, ha pubblicato gli scatti di oltre 100 donne affermando fossero in vendita. La polizia di almeno due Stati, riporta La Presse, ha registrato denunce.

Tra gli accusati ci sono sviluppatori del sistema, gestori di social media che hanno condiviso i contenuti, la piattaforma GitHub. In seguito, l'app è stata rimossa, ha riferito Bbc. Nessuna vendita era in realtà pianificata. Come già accaduto in precedenza, si è trattato di un'azione organizzata per tentare di umiliare le donne di fede musulmana, nel clima fortemente polarizzato del Paese.

Il precedente era stato a luglio, quando un'app chiamata "Sulli Deals" aveva diffuso i profili di oltre 80 donne dicendo che sarebbero state messe in vendita, usando fotografie caricate online. Sia "Sulli", sia "Bulli", sono termini gergali dispregiativi che i troll indù di destra usano nel tentativo di sminuire le donne musulmane.

Sei mesi dopo le denunce legate all'app Sulli Deals nessun arresto è stato effettuato e numerose voci chiedono azioni più decise contro l'odio interreligioso e la misoginia, denunciando che l'inazione alimenta nuovi abusi.

Fra le donne elencate dalle app ci sono anche giornaliste, attiviste, attrici di Bollywood. Secondo un rapporto di Amnesty International del 2018 sulle molestie online in India, più una donna ha un profilo pubblico più è probabile che sia presa di mira, possibilità che aumenta ulteriormente per coloro che appartengono a minoranze religiose e caste svantaggiate.



