Caso Pierina, interrogata la moglie di Dassilva denunciata per stalking. Alcuni audio verso l'amante: "Pagherà"

Caso Paganelli: la moglie tradita di Dassilva denunicata per stalking, l'interrogatorio in Procura a Rimini

Valeria Bartolucci è stata interrogata ieri, lunedì 5 agosto, nella Procura di Rimini. La moglie di Louis Dassilva, il 34enne senegalese unico indagato dell'omicidio di Pierina Paganelli (e per questo in carcere), è stata denunciata per stalking dall'ex amica Manuela Bianchi. Questa non era solo la vicina di casa e confidente di Valeria, ma anche l'amante del marito. Bianchi, infatti, aveva una relazione extra coniugale con Dassilva, mentre era sposata con Giuliano, figlio della vittima di questa vicenda, ovvero la 78enne Pierina Paganelli, uccisa nel condiominio in via del Ciclamino a Rimini nell'ottobre del 2023 con 29 coltellate. Tutto ciò che riguarda le relazioni tra Dassilva e la moglie e Dassilva e l'amante è importante per gli inquirenti: il movente dell'omicidio potrebbe essere proprio tra questi rapporti. Pierina potrebbe aver scoperto il tradimento e sarebbe diventata una persona scomoda, tanto da arrivare a eliminarla.

L'interrogatorio di Valeria Bartolucci

"Sono serenissima", aveva detto Valeria Bartolucci prima di inziare il colloquio con gli inquirenti. Una volta finito, però, non aveva rilasciato alcuna dichiarazione, lasciando che a farlo fosse il suo avvocato: "Ha raccontato la sua verità e quello che riteneva giusto a sua tutela. È stato un racconto molto sofferto". Per il momento, sulla donna, pur essendo indagata, non risultano misure cautelari. La denuncia per stalikng è arrivata dopo la zuffa avvenuta in diretta tv tra Bartolucci e Bianchi, ma le violenze psicologiche andrebbero avanti da un po', almeno secondo la presunta vittima del reato. Bartolucci scriveva messaggi offensivi e minatori nei confronti di Bianchi ed è anche accusata di aver dipinto i muri del condominio in cui vivono con degli insulti rivolti proprio all'ex amica.

I messaggi audio di Bartolucci contro Bianchi

Nel frattempo, emergono nuovi messaggi vocali mandati da Valeria Bartolucci in cui insulta Manuela Bianchi. Sono trasmetti da Pomeriggio Cinque News e dicono: "Adesso forse riesce a capire perché gli vorrei fare un'incisione come durante l'autopsia. Perché lei voleva vincere la guerra senza fare prigionieri e pensava di essere talmente furba che non solo mi avrebbe rubato il marito, ma mi avrebbe proprio privata anche di quel briciolo di dignità che mi sarebbe rimasta. Perché una persona che nel momento in cui va a letto con un'altra persona, sposata, tu frequenti la sua casa, mangi alla loro tavola, ti insinui nelle loro uscite del fine settimana, nel picnic delle stelle cadenti…cioè, voleva stravincere no?". E ancora: "Tutto il bene, l'affetto, l'empatia, la compassione, la tenerezza che io avevo avuto per lei in quei momenti, in quei periodi, si è trasformato all'istante in odio, ma un odio puro. Un odio velenoso, distillato, concentrato, che è la ragione che mi tiene in vita: che lei un giorno pagherà e pagherà per mano mia, non del karma".