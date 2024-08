Caso Pierina, interrogata la moglie tradita di Dassilva: "Stalking? Manuela mi ha provocata"

Valeria Bartolucci sarà interrogata oggi in seguito alla denunciata per stalking presentata dall'ex amica (e amante del marito Louis Dassilva) Manuela Bianchi

Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, 34enne senegalese in carcere con l'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, sarà interrogata oggi, lunedì 5 agosto, nella Procura di Rimini. Bartolucci sarà sentita dagli inquirenti in seguito alla denuncia per stalking presentata dall'ex amica Manuela Bianchi, vicina di casa e amante di Louis Dassilva. Dalla scoperta del tradimento del marito e dell'amica, Bartolucci è stata molto dura nei confronti di Bianchi, fino al punto da alzare le mani sulla donna durante una diretta televisiva. A fine luglio, infatti, le due condomine si sono tirate per i capelli (dopo una serie di innumerevoli insulti) nel garage di via Ciclamino a Rimini, luogo in cui è stata uccisa Pierina Paganelli. La denuncia di Bianchi è stata presentata dai suoi legali proprio dopo quell'episodio.

I messaggi di Valeria a Manuela

Tra le carte della querela presentate da Manuela Bianchi nei confronti di Valeria Bartolucci ci sono le chat e i messaggi con cui la donna offende e augura il male all'ex amica (diventata tale dopo che Valeria ha scoperto la relazione tra suo marito Louis e Manuela). Bartolucci, assistita dal legale Alberto Donini, non si è lasciata intimorire dalla denuncia: "Io stalker? Ma se è stata Manuela a provocarmi e a continuare a cercare mio marito", ha detto oggi ai poliziotti della questura, stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino. La relazione extraconiugale tra Dassilva e Bianchi è importante per le indagini perché potrebbe essere il movente dell'omicidio di Pierina Paganelli, diventata scomoda dopo aver scoperto i due amanti clandestini.

L'avvocato Donini difende così la sua cliente: "Ha soltanto reagito, come tante altre donne avrebbero fatto al suo posto, a una situazione pesantissima. Manuela ha continuato a cercare Louis Dassilva anche dopo che la loro relazione era venuta a galla pubblicamente. Ha parlato male di Valeria in numerose occasioni, anche durante alcune interviste in tv. E l’ha fatto instillando gravi sospetti su di lei. Come se Valeria fosse stata la mandante". È convinto che le accuse contro di lei cadranno. Oltre alle chat e ai messaggi, però, gli avvocati di Manuela Bianchi hanno raccolto parecchio materiale e credono sia stata proprio Valeria a scrivere le frasi offensive verso Bianchi nei corridoi del condominio in via del Ciclamino.