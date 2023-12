Invasione di ratti, prese d'assalto case e strade: tutta colpa del lockdown

In UK il numero di ratti negli ultimi quattro anni è decuplicato. Colpa anche dei lockdown che li hanno costretti a spostarsi nelle case in cerca di cibo

Il Regno Unito ha un serio problema con i ratti. Negli ultimi quattro anni, secondo quanto afferma uno studio riportato dalla Bbc, il numero di roditori presenti nel Paese è aumentato di dieci volte. La British Pest Patrol Association afferma che in almeno in parte il motivo dell'infestazione è dovuto ai due periodi di lockdown nel 2020 e 2021 per frenate l'epidemia di Covid 19.

La chiusura di bar, ristoranti e caffè ha reso più difficile per i ratti trovare di che nutrirsi, dato che la loro prima fonte di cibo è la spazzatura degli esercizi pubblici. Per questo motivo i roditori sono spostati sempre più all'interno delle case dove poi si sono moltiplicati.

Bisogna però dire che la maggior parte dei ratti inglesi era già presente sul territorio, trovando un ambiente ideale nelle vecchie casette a tre piani che costituiscono il tipo panorama della Grand Bretagna. Molto più difficile per loro trovare rifugio invece nelle case moderne. Stando a un rapporto del 2020 di Pest.co.uk, un gruppo per la disinfestazione di animali nocivi, ci sarebbero circa 150 milioni di ratti nel Regno Unito, circa 2,2 per ogni persona. Solo a Londra abitano 20 milioni di roditori, seguita da Birmingham con 2 milioni.