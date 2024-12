Chi è Iolanda Apostolico, la ormai ex magistrata di Catania che manifestava a favore dei migranti

Iolanda Apostolico, dallo scontro col governo sui migranti alle dimissioni. La scheda della ex giudice

Iolanda Apostolico si è dimessa dalla magistratura e il Csm ha accettato il suo passo indietro. Il nome di questa giudice era finito al centro delle polemiche per la partecipazione nel 2018 alla manifestazione pro migranti, per far sbarcare i migranti dalla nave Diciotti e successivamente per aver disapplicato, insieme ad altri giudici, il "decreto Cutro" del governo Meloni.

Ma chi è Iolanda Apostolico?

La magistrata, 59 anni, originaria di Cassino è arrivata a Catania più di 20 anni fa e si è fermata creandosi una famiglia. A Palazzo di giustizia era stata al Tribunale del Riesame, poi il passaggio alla sezione civile, occupandosi di immigrazione.

Della sua vita privata - riporta Il Messaggero - si sa molto poco. Ha tre figli e un marito funzionario giudiziario del palazzo di giustizia di Catania. E proprio su Massimo Mingrino si sono concentrati gli affondi dei giornali più critici nei confronti della sentenza della giudice. L'uomo non ha infatti chiuso il profilo Facebook, e non fa mistero delle sue simpatie per le posizioni di Potere al Popolo, senza mai risparmiare critiche alla politica sull'immigrazione anche di governi di centrosinistra.

Apostolico da tempo lavorava nel Gruppo specializzato per i diritti della persona e della immigrazione della prima sezione civile. Nell'ufficio Protezione Internazionale del tribunale civile di Catania tutti l'hanno sempre difesa, definendola una persona studiosa, una donna libera da qualsiasi condizionamento e stimata da tutti.