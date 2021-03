Iv, Renzi in "zona rossa". Va nel paddock della Ferrari a vedere il Gp Bahrain

Matteo Renzi è di nuovo al centro delle polemiche per un suo viaggio all'estero. Questa volta il leader di Italia Viva è finito nel mirino della critica sui social per la foto pubblicata - si legge sul Fatto Quotidiano - durante il Gp Bahrain di Formula Uno, in compagnia del presidente della Fia Jean Todt e con il principe Salman ben Hamad al Khalifa, primo ministro del Bahrain. “Sarebbe interessante – domanda Angelo Bonelli, Verdi – conoscere i motivi di legge per cui Renzi si è recato nel Bahrein per assistere al Gran Premio... Ricordo che gli italiani si trovano in lockdown e non possono uscire dai loro comuni se non per salute o lavo ro”. “La pandemia c’è per tutti, tranne che per Renzi che continua ad andare dove gli pare senza giustificarsi pubblicamente”, attacca Nicola Fratoianni di Sinistra italiana.

Dall ’ufficio stampa del leader di Italia Viva arriva la replica: “Ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula. Inutile dire che i viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente”. E ai suoi fedelissimi di Italia viva lo stesso Renzi dice: “Fanno polemica per i miei viaggi? E io ne faccio uno a settimana. Domenica scorsa in Senegal e oggi al Gran Premio”. Molte polemiche - prosegue il Fatto - anche sui social “Io non posso allontanarmi duecento metri da casa. Lui va a vedere la Formula Uno in Bahrain. “Un Paese chiuso in casa ma lui viaggia senza fare mezz’ora di quarantena”. E ancora: “Il Bahrein è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti”. Sono solo alcuni dei commenti piovuti ieri sui social come tempesta per la presenza di Renzi in Bahrain. Essendo senatore, così come i diplomatici, può viaggiare nell ’esercizio delle sue funzioni. Ma sui motivi che giustificherebbero anche quest’ultima “missione” non arriva nessuna spiegazione.