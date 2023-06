John Elkann, il presidente della Ferrari spiazza tutti: ecco che macchina ha

John Elkann ha scelto una macchina "speciale" per allargare il suo parco auto: ecco quale

Non solo Ferrari, ma anche Stellantis e il gruppo editoriale Gedi, il manager John Elkann, presidente tra gli altri anche del Cavallino, spiazza tutti con la scelta della sua macchina. Il patron, che potrebbe avere qualsiasi modello della rossa, ha optato infatti per una comoda "Purosangue".

Come fa notare il sito online specializzato Tuttomotoriweb.it il presidente della Ferrari utilizza una Sport Utility Vehicle, un mix tra un’auto perfetta per ogni superfice e una grossa GT che c’è chi la paragona ad un SUV Mazda in salsa italiana e chi la considera un autentico capolavoro.