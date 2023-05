Elkann ha fatto il colpo: James Anderson entra in Lingotto. Big della finanza

Exor, James Anderson: ecco chi è il manager scelto dagli Agnelli

La famiglia Agnelli ha messo a segno un gran colpo. Entra a far parte della società Lingotto, interamente posseduta da Exor, un big della finanza. Si tratta di James Anderson, uno dei primi finanziatori di società del calibro di Amazon, ByteDance e Tesla. La holding di John Elkann, con asset in gestione pari a oltre 3 miliardi di dollari si espande. Anderson - riporta La Stampa - ha attivamente gestito quello che è diventato il più grande fondo di investimento del Regno Unito, facendo registrare un rendimento pari a 1155% nel periodo tra aprile 2000 e marzo 2022. George Osborne, invece, è stato nominato presidente non esecutivo e lavorerà a stretto contatto con l'amministratore delegato Enrico Vellano.

Negli ultimi cinque anni - prosegue La Stampa - Osborne ha presieduto il Partners Council di Exor, una posizione da cui si dimetterà una volta assunto il suo nuovo incarico. È partner della banca d'affari Robey Warshaw ed è stato in precedenza Cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito tra il 2010 e il 2016. Lingotto, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, ha sede a Londra ed è una società di gestione di investimenti indipendente. Fornisce a professionisti dotati di talento negli investimenti una casa in cui possono perseguire la loro passione, senza la burocrazia propria di molte grandi organizzazioni o la solitudine di chi gestisce fondi propri.