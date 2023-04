Gedi torna in utile dopo 7 anni. Il digitale salva i conti color rosso sangue della creatura degli Elkann

Gedi torna in utile dopo sette anni (+2 mln). La digitalizzazione salva la creatura editoriale degli Elkann

Gedi torna in utile dopo sette anni. Il gruppo editoriale controllato da Exor e proprietà della famiglia Elkann chiude in positivo il 2022 registrando 2 milioni di euro di utile. Un risultato non proprio all’altezza dei ricavi (490 milioni), ma che segna il definitivo ritorno in pista di Gedi dopo la perdita di oltre 50 milioni di euro nel bilancio del 2021. L’ultimo anno in utile della società era stato il 2016.

Ma il gruppo a capo di colossi come Repubblica e La Stampa non è il solo ad essere tornato in positivo. Infatti, nel 2022 anche il Gruppo 24 Ore, editore del quotidiano economico Il Sole 24 Ore, è tornato in utile di circa 500 mila euro dopo ben 14 anni di conti in rosso. Il motivo di questa inversione di tendenza non è da affibiare alla fortuna o alla magia, bensì alla digitalizzazione. Negli ultimi tempi, infatti, le grandi case editrici hanno capito di dover puntare sui contenuti on-line, nettamente più conformi ai nostri tempi rispetto alla carta stampata.

Tornando a Gedi, il risultato positivo chiude un anno intenso per la società editrice, che sta puntando proprio sul digitale: a fronte delle cessioni de L’Espresso e la Nuova Sardegna, l’anno scorso il gruppo ha infatti acquisito una partecipazione in Stardust, lanciato la piattaforma OnePodcast e sviluppato i content hub Il Gusto, Green&Blue, Italian Tech, Salute, Moda&Beauty.