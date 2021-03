Johnny Depp perde il ricorso. "Ha picchiato davvero l'ex moglie Amber Heard"

Johnny Depp "picchiatore di mogli". Secondo la Corte "ha davvero picchiato Amber Heard"

Johnny Depp aveva querelato il Sun per averlo definito "picchiatore di mogli", ma adesso perde il ricorso al tribunale di Londra. L'attore non potrà fare appello di fronte alla giustizia britannica contro la sentenza di primo grado che nei mesi scorsi lo ha visto sconfitto nella causa intentata al tabloid britannico. Depp lo aveva querelato nel 2018 ma il Sun è stato alla fine assolto in base al fatto che sono state riconosciute veritiere le denunce di violenze e abusi avanzate dall'ex moglie Amber Heard. Secondo il tribunale quindi l'attore hollywoodiano ha davvero picchiato la sua ex moglie. Il precendente verdetto era stato criticato aspramente dalla star che aveva parlato di "verdetto ingiusto" annunciando l'intenzione di voler ricorrere a un'istanza di giudizio superiore.

Il commento della legale di Depp

La legale di Johnny Depp, Joelle Rich di Schillings Partners ha commentato: "Le prove presentate all'udienza della scorsa settimana dimostrano ulteriormente che ci sono ragioni chiare e obiettive per mettere seriamente in dubbio la decisione raggiunta dalla corte britannica. Il signor Depp non vede l'ora di presentare la prova completa e inconfutabile della verità nella causa per diffamazione negli Stati Uniti contro la signora Heard, dove dovrà fornire una completa rivelazione".