Killer della Camorra si laurea. La tesi sull'uomo che ammazzò gli vale il 110

Catello Romano e la sua "Fascinazione criminale", il killer della Camorra si laurea a pieni voti

Un killer della Camorra si è laureato con 110 e lode. Si tratta di Catello Romano, in carcere per l'omicidio di Gino Tommasino, il consigliere comunale del Pd ammazzato il 3 febbraio 2009 lungo il centralissimo Viale Europa di Castellammare di Stabia. Catello Romano è uno dei sicari al soldo del clan D'Alessandro e fece parte del commando che ammazzò Tommasino. Ieri - si legge su Il Messaggero - ha discusso la sua tesi dal carcere ottenendo non solo il massimo dei voti ma anche la menzione accademica, esponendo le sue conclusioni con una tesi in parte autobiografica in Sociologia dal titolo "Fascinazione criminale". Catello Romano oggi ha 32 anni ed è detenuto nel carcere di Catanzaro. In una cella dovrà trascorrere almeno un'altra decina di anni.

Ad oggi, - prosegue Il Messaggero - è l'unico di quel commando che non si è pentito. Sta scontando un cumulo di pene di una ventina d'anni, è in carcere da fine 2009 e, dopo sei mesi trascorsi al 41-bis, è sottoposto a un regime di sicurezza meno afflittivo. In carcere si è prima avvicinato al Buddhismo, poi si è convertito all'Islam. Nel frattempo ha deciso di studiare sociologia e di approfondire tematiche filosofiche. Ad assistere alla discussione è stata autorizzata anche sua madre, che ha raccontato la sua emozione e la sua commozione per il traguardo raggiunto dall'ex giovane killer di camorra.