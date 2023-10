Selvaggia Lucarelli butta le extension: "Mi sono tornati i capelli". Ecco come

Selvaggia Lucarelli, un anno senza carne e la sorprendente ricrescita di capelli

"Ho eliminato la carne, e dopo un anno, mi sono cresciuti i capelli", l'ultima rivelazione di Selvaggia Lucarelli, la nota opionionista, che non manca mai di stare sul pezzo. Dopo aver eliminato la carne dalla sua dieta quotidiana, Selvaggia ha anche notato notevoli cambiamenti nella sua salute e nel suo aspetto.

L'opinionista ha adottato questo stile di vita (prevalentemente) vegetariano dopo aver visto il documentario "Dominion", che denuncia lo sfruttamento degli animali in vari settori. Il film ha avuto un profondo impatto su di lei e l'ha spinta a riflettere sulla sua alimentazione e sulle conseguenze delle proprie scelte. In seguito a questa esperienza, ha deciso di eliminare completamente la carne dalla sua dieta.

La giornalista ha descritto il suo shock iniziale mentre guardava il documentario, rivelando che sia lei che il suo fidanzato Lorenzo avevano avuto difficoltà a sopportare le immagini crude e sconvolgenti. “E’ un documentario che parla di noi, dell’uomo, di qualcosa che fa parte della nostra vita quotidiana e di cui nessuno sa quasi nulla. Perché nessuno o quasi l’ha visto? Semplicemente parla di cose che non vogliamo sapere e lo fa senza sconti, mettendoci di fronte all’orrore”, aveva spiegato. “Non tutti riescono a vederlo fino alla fine, c’è chi si ferma dopo i primi 5 minuti e non riesce ad andare avanti. Io e il mio fidanzato Lorenzo abbiamo resistito per 45 minuti, non riuscivamo a parlare mentre lo vedevamo, eravamo autenticamente sotto shock. Poi abbiamo pianto”, aveva aggiunto.

Conclude dicendo: “Guardate Dominion e forse vi si accenderà una piccola o grande luce, lampadina, ogni volta che deciderete cosa mettere nel vostro piatto. A me questo documentario ha cambiato la vita. In meglio. Mi sento una persona che si è svegliata dal torpore. E vi garantisco che stare svegli è una bellissima sensazione”.

Foto pubblicata nelle stories Instagram di Selvaggia Lucarelli



Oltre all'impatto etico della sua scelta, Selvaggia ha notato un cambiamento sorprendente nella sua salute fisica, notando quanto i suoi capelli fossero tornati più sani e densi, al punto da non aver più bisogno di extension. La salute dei capelli è spesso indicativa della salute generale del corpo, e l'assenza di carne nella dieta di Selvaggia sembra aver contribuito al miglioramento delle condizioni dei suoi capelli. Questo può essere attribuito alla ricchezza di vitamine, minerali e antiossidanti presenti nei cibi vegetali, che promuovono la crescita dei capelli e ne mantengono la salute.

Selvaggia ha condiviso la sua felicità con i suoi followers, dimostrando come una scelta alimentare consapevole possa portare benefici non solo alla salute, ma anche alla coscienza. “Dopo quasi un anno senza carne e con un’alimentazione prevalentemente vegetariana, mi sono tornati i capelli (niente più extension)”. E conclude: “Ogni tanto una gioia”.