L'imprenditore-tiktoker Steven Basalari apre una nuova attività a Napoli

"Trascorrerò una settimana al mese a Napoli": l'imprenditore-tiktoker Steven Basalari apre una nuova attività

Si chiama "Con o senza mollica" ed è la nuova salumeria - tutta made in Italy - di Steven Basalari (imprenditore, proprietario del Number One e Tiktoker) e Donato De Caprio (che sui social va fortissimo con 1,7 milioni di followers). La nuova salumeria, che mira a diventare un franchising, verrà inaugurata il prossimo 19 febbraio in via Pignasecca numero 29.

"Panini gratis per tutti", dice Basalari. Che aggiunge: "Amo Napoli, verrò una settimana al mese qui". La nuova attività, di cui si parla tantissimo nella città del Golfo è pronto a brindare all'ennesimo successo. Lui, che conosce bene ogni tipo di business, ora strizza l'occhio al settore culinario e sceglie Napoli.

Qualche settimana fa, De Caprio aveva lanciato la notizia su Tik Tok legata alla sua nuova attività: "Vi presento il nostro nuovo locale. Qui nascerà la salumeria ‘Con mollica o senza’”. Si trasformerà tutto. Arriverà un nuovissimo banco d’esposizione di salumi e formaggi. Ci sarà anche dietro un’esposizione dei nostri prodotti. Dall’altro lato arriveranno altri scaffali per mostrare tutta la tradizione tipica napoletana. Andando avanti vi mostrerò l’evoluzione della nostra salumeria!". Un video che è andato fortissimo con milioni di visualizzazioni.

Il Giornale di Brescia ha contattato Steven Basalari, uno dei più affermati e intraprendenti imprenditori, svelando qualche dettaglio in più sulla nuova attività, che aprirà vicino via Toledo a Napoli, in pieno centro, a meno di 500 metri dal locale “Ai Monti Lattari” dove Donato lavorava fino a pochi mesi fa.