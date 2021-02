“Internazionalizzazione”: Diego Granese a Dubai per affari. Ecco la foto

Viaggio d’affari. E non solo. C’è spazio anche per un po’ di svago. Diego Granese, uno degli imprenditori più quotati a Milano, si trova a Dubai. Ultimamente è salito alle cronache televisive per un flirt lampo con Maria Laura De Vitis, la fidanzata di Paolo Brosio. E mentre nell’ascensore di Live non è la d’Urso si scontrano proprio la fidanzata di Brosio (giovanissima) e Manuela Ferrera (che dice di aver ricevuto avances da Brosio), Granese è al picco massimo di popolarità dall’altra parte del mondo.

Si trova a Dubai perché ha una società (Billionaire Group) che ha una partnership governativa con le più importanti freezone di Dubai. Si occupa, in pratica, di internazionalizzazione, aperture società e trasferimenti di aziende e persona negli Emirati Arabi Uniti ed in particolare a Dubai.

Nel suo ultimo spostamento a Dubai l’hanno seguito anche Steven Basalari milionario di famiglia e proprietario di una delle discoteche più grandi e storiche d’Europa - fondata nel 1978 dal padre Mario (Il Number One di Brescia). Varie fonti ci dicono che abbia aperto con Francesco Riviera una società internazionale che si occupa di marketing, comunicazione e non solo. Basalari si occupa anche di ristorazione in Italia, ma pare che sia intenzionato ad aumentare il proprio business con investimenti anche a Dubai.

Riviera, invece, oltre che ad essere riconosciuto come uno dei migliori consulenti di marketing in Italia, è anche partner di Taylor Mega nel progetto “Mega Fitness”: l’influencer da milioni di followers, nelle scorse settimane, è volata a Dubai per registrare i promo del suo nuovo progetto imprenditoriale. Un'indiscrezione che non sfugge ai più attenti al mondo del jetset.

Granese sui social pubblica una foto con i due imprenditori e scrive: “Il bello del mio lavoro di internazionalizzazione è quello di conoscere e aiutare tanti giovani imprenditori e professionisti eccezionali come Basalari e Riviera che hanno deciso di collaborare con me al fine di creare un team di lavoro internazionale per lo sviluppo di tantissimi progetti”.