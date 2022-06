L'UE guarda all'Africa per sfuggire ai ricatti di Mosca e Gazprom

Per sfuggire ai ricatti di Mosca e Gazprom, l'UE guarda l'Africa

L'Unione europea dal continente africano riceve il 18% del gas naturale cui ha bisogno, mentre il 62% è ancora assicurato dalla Russia e questo nonostante la sanzioni già applicate contro il grande Paese asiatico per la sua invasione dell’Ucraina. Quindi, l'Africa secondo le stime Rystad Energy può rappresentare in termini di affidabilità delle forniture energetiche una sicurezza. Prendendo in considerazione il numero di progetti già annunciati in termini di pozzi, estrazione e infrastrutture, è possibile stimare un picco di 470 miliardi di metri cubi di gas naturale di produzione entro il 2040.

Entro il 2030, addirittura l’Africa potrebbe raggiungere una produzione pari a 335 miliardi di metri cubi di gas naturale, contro i 266 miliardi odierni. Il potenziale del continente africano sarà sicuramente stimolato dalla forte domanda europea, che nel frattempo vedrà ridotta di due terzi la fornitura russa già entro la fine dell’anno in corso, stando a quanto annunciato dalla Commissione europea stessa. Al momento non ci sono criticità imminenti per l’Italia, come dichiarato dal nostro ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, anche se ENI ha registrato una diminuzione del 15% delle forniture di Gazprom.

Non ci sono solamente Egitto, Libia e Algeria, ma anche il Marocco, la Mauritania, la Nigeria, la Libia, l’Angola, la Guinea equatoriale, il Mozambico, la Tanzania, il Senegal e il Sud Africa. Se i primi sono fornitori già testati, i secondi si stanno affacciando ora sul mercato e promettono di dare il loro contributo all’aumento dell’offerta di gas naturale sul mercato interno africano e su quello mondiale.

L'Africa ha un'altra fonte verde, l’idrogeno, che vede il continente ben posizionato per emergere come insieme di Paesi fornitori affidabili, come l’Egitto, la Mauritania, il Marocco, la Nigeria e il Sud Africa. In termini di capacità potenziale ricavabile dai progetti di idrogeno pulito fin qui annunciati o in corso d’opera, IHS Markit ha stimato per il 2022 una capacità ipotetica di 0,2 GW, mentre nel 2030 dovrebbe salire a 7,5 e nel 2040 a 21,5 GW. Oggi in Africa sono attivi 593 impianti a fonti energetiche rinnovabili, con una capacità complessiva di 64 GW. Per il futuro sono previsti 580 nuovi progetti per una capacità totale di 152 GW.

