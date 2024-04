Tragico epilogo per la bambina di due anni scomparsa: è stata uccisa

Danka Ilic, la bambina di due anni scomparsa in Serbia, è stata uccisa. Nei giorni scorsi si pensava si trovasse in Austria

La polizia serba ha arrestato due persone sospettate dell'omicidio di Danka Ilic, la bimba di 2 anni scomparsa la settimana scorsa nella Serbia orientale. "Abbiamo brutte notizie per la bimba di Bor, Danka Ilic è stata uccisa. - ha detto il presidente Aleksandar Vucic - La polizia ha arrestato due persone che hanno ucciso Danka e, da quanto ho capito, entrambi hanno confessato il loro crimine".

La bambina era stata vista per l'ultima volta martedì scorso, 26 marzo, nei dintorni della casa in cui vive con i genitori, nel villaggio di Banjsko Polje, a circa 225 chilometri a sud-est di Belgrado. Già lo stesso giorno, la Serbia aveva attivato per la prima volta il sistema 'Amber Alert' per la diffusione urgente di informazioni sui bambini scomparsi, introdotto nel Paese nell'ottobre dello scorso anno.

Nel fine settimana le speranze di ritrovare viva Danka erano state alimentate dalla diffusione di un video che ritraeva una bambina alla stazione degli autobus di Vienna. "Stiamo aspettando che tutto questo finisca, sperando per il meglio - aveva dichiarato, nei giorni scorsi, la mamma della bambina al notiziario locale serbo Nova -, e poi io e mio marito parleremo pubblicamente e risponderemo a tutti gli insulti, le accuse e le assurdità".