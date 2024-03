Quarto Grado, Edoardo Galli ritrovato: la testimonianza della giornalista di Rete 4

Quarto Grado, Edoardo Galli ritrovato: la testimonianza di Rosa Terruzzi, giornalista del programma di Rete 4

Rosa Teruzzi, caporedattrice della trasmissione “Quarto Grado”, in onda questa sera dalle 21.30 su Retequattro e condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero (qui le anticipazioni della puntata), è stata una delle prime persone a vedere in Stazione Centrale a Milano, Edoardo Galli, il ragazzo di Colico scomparso lo scorso 21 marzo.

Il sedicenne è stato ritrovato presso la Stazione Centrale di Milano, mentre stava facendo il biglietto per rientrare a casa, dopo essersi spinto fino al confine con Montenegro.

Rosa Teruzzi, ha scattato una foto che ha poi inviato a un collega in contatto con i carabinieri.

Questa la testimonianza di Rosa Teruzzi: «Questa mattina, alle 7.30 stavo venendo in ufficio a Quarto Grado, ero alla Stazione Centrale di Milano e sono uscita dalla metropolitana per andare in libreria. E improvvisamente mentre parlavo al telefono con un collega ho alzato gli occhi e ho visto un ragazzo, questo nella foto, che mi sembrava Edoardo Galli, il ragazzo di Colico scomparso lo scorso 21 marzo. Istintivamente l’ho chiamato ‘Edoardo!’ ma lui non si è girato. Allora un po’ l’ho seguito. Non ero sicura che fosse lui, aveva uno zaino diverso ma era vestito nello stesso modo".

A quel punto... "Ho scattato questa fotografia e l’ho immediatamente consegnata al collega, Matteo Macuglia, che era in contatto con i carabinieri e a cui ha girato la foto. Erano le 7.37 di questa mattina e sono davvero felice che tra tante storie brutte che raccontiamo, una storia sia finita bene", conclude la giornalista di Quarto Grado.

Questo ragazzo stava già tornando a casa, un’altra persona l’ha segnalato. Veramente una storia a lieto fine».