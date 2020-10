Fondazione Collegio Carlo Alberto, solo la crème: Cartabia, Elkann, Messina...

La Fondazione Collegio Carlo Alberto comunica la nomina di un Advisory Board composto da accademici, imprenditori, capi azienda e rappresentanti delle istituzioni. Il Board è stato istituito con l’obiettivo di fornire supporto agli organi direttivi nell’elaborazione delle linee strategiche e nel favorire il dialogo con gli stakeholder della Fondazione. È composto da personalità di altissimo profilo, legate per ragioni personali o professionali alla città di Torino, ma con grande esperienza internazionale.

La Compagnia di San Paolo e l’Università di Torino, soci fondatori della Fondazione Collegio Carlo Alberto, sostengono questa istituzione, con l’obiettivo di rafforzare e radicare nella Città di Torino e nel Paese la ricerca, la formazione e la divulgazione di alto livello nelle discipline economiche, sociali e giuridiche. Il Collegio, avendo costruito con la sua faculty una comunità scientifica di primissimo livello, persegue il fondamentale obiettivo di attrarre e trattenere nel nostro paese ricercatori che altrimenti lavorerebbero all’estero. Il nuovo Advisory Board sarà di grande aiuto al Collegio per raggiungere questi obiettivi.

L’Advisory Board è composto da:

Domenico Siniscalco (Presidente del Board), Vice Chairman, Morgan Stanley, Country Head of Italy and Head of Government Coverage EMEA

Delia Baldassari, Professore di Sociologia, New York University,

Marta Cartabia, Professore di Diritto Costituzionale, Università di Milano – Bicocca, ex-Presidente della Corte Costituzionale

Alberto Dalmasso, Amministratore Delegato, Satispay

John Elkann, Presidente, Fiat Chrysler Automobiles

Francesca Lavazza, Membro del CdA, Gruppo Lavazza

Giorgio Marsiaj, Presidente, Unione Industriale di Torino

Carlo Messina, Amministratore Delegato, Intesa Sanpaolo

Andrea Prat, Professor of Business, Columbia University

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato, Leonardo

Tatiana Rizzante, Amministratore Delegato, Reply S.p.A.

Guido Tabellini, Professore di Economia, Università Bocconi

Gianluca Violante, Professore di Economia, Princeton University

Alessandra Voena, Professore di Economia, Stanford University

Dichiarazione di Giorgio Barba Navaretti, Presidente della Fondazione Collegio Carlo Alberto:

“Sono molto onorato di poter comunicare oggi la nomina di un Advisory Board per la Fondazione Collegio Carlo Alberto di grandissimo prestigio e ringrazio il Prof. Domenico Siniscalco che ci ha aiutato a formarlo e lo presiederà. L’Adivsory Board ha l’obiettivo di aiutare il Consiglio di Amministrazione, nei tre anni del suo mandato, a consolidare il ruolo del Collegio nei confronti degli stakeholder nell’accademia, nelle imprese e nelle istituzioni, in linea con le indicazioni del piano strategico 2020-22. Sono convinto che i componenti dell’Advisory Board, che ringrazio ancora una volta per la loro davvero generosa disponibilità, con la loro straordinaria esperienza, professionalità e visione, avranno un ruolo decisivo con i loro consigli nel portare avanti con successo gli ambiziosi obiettivi della Fondazione.“