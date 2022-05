La Gioconda imbrattata da un lancio di torta. Atto vandalico al Louvre. Video

Louvre, sfregio al più celebre quadro del mondo. Il folle gesto

Atto vandalico contro "La Gioconda" ieri al Louvre di Parigi. Un giovane ha tentato di danneggiare la preziosissima opera d'arte di Leonardo da Vinci, esposta in uno dei più celebri musei al mondo. Ha lanciato una torta contro il vetro blindato che protegge la Gioconda, poi è stato espulso dal Louvre un giovane esaltato che inneggiava alla "salvezza del pianeta". L'episodio è avvenuto ieri nel museo parigino che ospita il quadro più famoso del mondo, davanti al quale stazionano in permanenza decine e decine di visitatori.

La scena non è stata ripresa, ma sui social pullulano le foto del quadro di Leonardo da Vinci con il vetro che lo protegge imbrattato di bianco, probabilmente crema o panna, e di un addetto del Louvre che lo pulisce. In un video postato si vede l'imbrattatore, un giovane che viene allontanato dagli inservienti del museo e che mentre si allontana continua a gridare le sue ragioni. Come se niente fosse, un uomo che sembrava stesse ammirando la Gioconda assieme a tutti gli altri visitatori, si avvicina all'opera ed estrae da sotto la giacca una torta alla panna per scagliarla subito dopo contro il celebre dipinto di Leonardo da Vinci.

Leggi anche: