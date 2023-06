La Madonna di Trevignano scomoda il Papa: è derby tra Gisella e un'ex seguace

Madonna di Trevignano, i fedeli insorgono e chiedono aiuto al Papa

La vicenda della veggente di Trevignano, la signora Gisella, che tiene banco da anni è sull’orlo di uno sviluppo clamoroso. Infatti, dopo che il Vaticano ha cominciato a muoversi lentamente istituendo una commissione di inchiesta fatta di teologi, psicologi e sociologi, i fedeli stessi vogliono rivolgersi a Papa Francesco perché prenda finalmente posizione su una questione che non solo non si risolve, ma sta diventando imbarazzante per la stessa Chiesa cattolica data la risonanza mondiale che la vicenda ha ottenuto.

Le apparizioni mariane avverrebbero - a quanto dice la sedicente veggente - ogni 3 del mese esattamente alle ore 15. Naturalmente la Madonna la vede solo lei, secondo un copione ben noto. Tralasciamo tutta la parte civile, penale e amministrativa che sta facendo il suo corso.

A dare la notizia del coinvolgimento di Papa Francesco è stata ieri a “Mattino Cinque Italia” la signora Itala, ex seguace della signora Gisella che aveva accusato la veggente di averle chiesto “dai 50 ai 100 euro” per incontrarsi. I contestatori si fanno chiamare “gladiatori” e combattono contro “i guerrieri della luce”, capitanati dalla veggente.

Madonna di Trevignano, il derby tra la signora Italia e la veggente Gisella Cardia

Quindi c’è il derby “Itala - Gisella”, al momento previsto per il 3 giugno. Chi vincerà?