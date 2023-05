Trevignano, dopo la Madonna compaiono anche gli angeli. Ma Cecchi Paone...

Trevignano compaiono anche gli angeli oltre alla Madonna

La vicenda di Gisella -a cui compare la madonna ogni 3 del mese alle ore 15 in punto- è ormai abbastanza nota come lo è la madonnina che tiene in casa e che trasuderebbe sangue e olio. La notizia ha fatto il giro del mondo. Trevignano è un ridente paese posto sulla sponda nord del lago di Bracciano, insieme ad Anguillara e a appunto Bracciano stesso, che dà il nome al lago. Terra di etruschi, latterini e apparizioni mariane per la vicinanza con la madonna di Civitavecchia.

Tuttavia, dopo l’esposto di un investigatore privato la procura di Civitavecchia ha aperto una inchiesta su somme di denaro –fino a 123.000 euro- versate dai credenti alla Cardia e utilizzate in maniera non appropriata, questa l’accusa. I reati ipotizzati possibili sono truffa o abuso della credulità popolare. L’area dell’atterraggio della madonna, in via Campo delle Rose, è posta sotto sequestro e la sindaca Claudia Maciucchi ha previsto la chiusura della strada perché la zona è particolarmente bella con affaccio lago ed ha “valenza paesaggistica e agricola riconosciuta”. Qualche tempo fa sono venuti pure i vigili che hanno dissequestrato l’area permettendo ai proprietari di poter abbattere i manufatti considerati illegali.

Madonna di Trevignano, blitz dei vigili: rimosso il gazebo della veggente

Da qualche tempo la “veggente” è però contesissima dai media che la invitano nel talk show dietro presumibile lauto compenso. Uno dei piatti forti –è il caso di dirlo- dei “miracoli” è quello noto come la “moltiplicazione degli gnocchi”, un evento che avvenne non sul lago di Tiberiade ma nel frigo della signora Gisella una volta che il cibo non bastava per tutti gli invitati. Da notare che adesso, con il prezzo della pasta alle stelle, il talento farinaceo della signora Gisella non sia del tutto trascurabile. Ricordiamo anche che Gisella si era trasferita dalla Sicilia a Trevignano dopo una condanna in primo grado per bancarotta a Messina. Il sangue della madonna, sarebbe di maiale, ma tutta la vicenda è avvolta in una coltre di mistero.