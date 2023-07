La Russa-Grillo, incredibile coincidenza: le 2 accusatrici nella stessa scuola

Leonardo La Russa e Ciro Grillo, accuse di stupro e coincidenze

I casi giudiziari che coinvolgono Ciro Grillo e Leonardo La Russa sono apparsi fin da subito molto simili. Due ragazze accusano i ragazzi di violenza sessuale e nel caso venisse accertata la presenza di un terzo uomo a casa del presidente del Senato, si tratterebbe in entrambe le circostanze di molestie di gruppo. Ma questa non è l'unica coincidenza, spunta anche - si legge su La Verità - un fatto particolare. E

ntrambe le ragazze, infatti, hanno frequentato per un periodo la stessa scuola. Si tratta di un istituto superiore e precisamente di un liceo. E proprio in quell’istituto la 22enne che ha denunciato Leonardo ha incontrato il figlio di Ignazio. Che adesso deve fronteggiare nei suoi confronti un’accusa di stupro. Inutile sottolineare che dal punto di vista giudiziario attualmente la situazione dei due ragazzi è diversa. Ciro Grillo è stato rinviato a giudizio con i suoi amici e sta fronteggiando un processo. Per Leonardo La Russa la procura di Milano si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.

