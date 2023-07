La Russa jr, scudo di papà Ignazio. Sim e casa inaccessibili: c'è l'immunità

La Russa jr, si cerca il teste chiave: il tassista che ha accompagnato a casa la presunta vittima alle tre di notte

Le indagini sul caso La Russa jr sembrano un po' andare a rilento. Si fatica a risalire al presunto terzo uomo, quel Dj Nico che non è chiaro se avesse effettivamente dormito a casa di Leonardo e di conseguenza se fosse complice della violenza sessuale come sostenuto dalla ragazza. Ma proprio la figura del padre Ignazio ostacola la ricerca della verità da parte degli inquirenti.

Ci sono - si legge su Repubblica - i tanti giorni trascorsi tra il presunto rapporto sessuale non consenziente e la denuncia della ragazza, i video delle telecamere sovrascritti e inutilizzabili, e anche l’impossibilità di visionare il cellulare di Leonardo La Russa, 21 anni, indagato per violenza sessuale, a frenare le indagini. La sim del suo telefonino non può essere sequestrata perché intestata al padre Ignazio La Russa, presidente del Senato.

Ma nel cellulare del ragazzo, gli investigatori avrebbero potuto individuare elementi utili per ricostruire i fatti, teoricamente anche a discolpa dell’indagato. Allo stesso modo, non sarebbe possibile eseguire alcun atto d’indagine nel luogo dove si sarebbero consumati i due rapporti sessuali denunciati (con Leonardo e con l’amico dj), perché è la casa di Ignazio La Russa e della moglie.