La storia incredibile di Ivo: italiano arrivato a Lampedusa da clandestino

Migranti: Ivo, italiano arrivato a Lampedusa da clandestino

"Sono un italiano che per raggiungere il suo Paese ha dovuto farlo come clandestino". Inizia da queste parole il racconto di Michel Ivo Ceresoli, un ragazzo nato 34 anni fa in Guinea Conakry dall'unione tra un uomo italiano e una giovane del posto ma che solo da pochi giorni e' riuscito ad ottenere un documento che attesta a tutti gli effetti la sua "nazionalita' italiana". La stessa che si evince gia' chiaramente dal cognome che porta, Ceresoli, quello dell'uomo che nel 1989 sposa una giovane donna guineiana dalla quale ha due figli, Michel Ivo e Abraham, oggi trentenne. L'uomo, originario del modenese, all'epoca direttore dei lavori per la societa' Astaldi che sta realizzando la strada Mamou-Kissidougou, riconosce entrambi i figli.

Poi nel 1996 lascia la Guinea e da quel momento ne' la moglie ne' i figli hanno piu' sue notizie. Per Michel Ivo, che vive in un piccolo villaggio del Conakry, inizia una storia di doppia discriminazione: quella dei guineiani che non lo considerano uno di loro ma un 'mezzo italiano' e quella degli italiani che ignorano le sue richieste di riconoscimento della nazionalita' e gli negano il visto per venire in Italia. Che e' poi il sogno coltivato per 34 anni da Michel Ivo, anni durante i quali comunque il giovane si laurea in diritto internazionale alla 'Nongo Conakry University' , mentre il fratello si laurea all'universita' Koffi Anan della Guinea in turismo.

"Paradossalmente - racconta Michel Ivo - in Guinea ho subito una sorta di esclusione per le mie origini italiane. Non ero un guineano puro e questo me lo facevano pesare. Sono stato tra i migliori dieci diplomati, nove sono stati assunti, io no perche' ero mezzo italiano e per lavorare mi chiedevano anche dei soldi". I tentativi di Michel Ivo lasciare l'ostile Guinea per raggiungere l'Italia iniziano nel 2006 ma la sua famiglia non ha mezzi e poi in quegli anni l'ambasciata italiana in Guinea e' chiusa. Gli uffici riaprono solo nel 2018 ma il ragazzo viene rimbalzato al consolato italiano.

"Abbiamo fissato una serie di appuntamenti - racconta - che pero' non sono mai stati rispettati. Sembrava fosse una maledizione essere italiano e non capivo perche' fossi trattato cosi' da un rappresentante del mio Paese. Per non parlare del problemi con le autorita' guineane che, per razzismo, ci hanno rifiutato tutto perche' per loro non siamo guineani e quindi non meritiamo alcun servizio pubblico". Ma il giovane intende raggiungere l'Italia ad ogni costo, "cosi' ho deciso di usare i soldi risparmiati per prendere il mare: ero un italiano che cercava di tornare a casa per via clandestina".

Raggiunge il Mali, baratta il telefono per un passaggio fino al confine con il Niger, dove pero' i soldati gli strappano il passaporto. Senza documenti riesce ad arrivare in Algeria e dopo mille peripezie la Tunisia, il luogo di partenza dei barchini che arrivano a Lampedusa. Ci prova due volte a raggiungere l'Italia ma solo al terzo tentativo, il 4 luglio 2023, sbarca sull'isola; Michel Ivo, che parla solo francese, dice alla polizia che lui e' italiano. Nessuno, pero', gli crede e scrivono semplicemente: Guinea. Due giorni dopo viene trasferito al Cara di Isola Capo Rizzuto dove, grazie alla Polizia, ai volontari che operano nel centro ed alla Prefettura di Crotone, riesca finalmente a dimostrare di essere italiano. E il Comune calabrese gli rilascia la carta d'identita', con la dicitura 'nazionalita' italiana'. Michel Ivo, ora, vuole incontrare suo padre.