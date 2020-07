Lady Gates, "Coronavirus? Ci saranno 15 milioni di nascite non pianificate"

Melinda Gates, moglie del miliardario Bill fondatore di Microsoft, sa con chi prendersela per la pandemia da Coronavirus che ha travolto il mondo. "Dobbiamo investire - riporta La Verità - nella pianificazione familiare, deve essere volontaria, ma le donne devono capire come funzionano i propri corpi e prendere le decisioni. Perchè quando una madre non può stabilire i tempi delle nascite, resta imprigionata in un ciclo di povertà".

"Le prime stime a seguito della pandemia - prosegue Melinda Gates su Foreign Affairs - suggeriscono che a seguito della pandemia 49 milioni di donne in più rimarranno senza contraccettivi e questo causerà 15 milioni di gravidanze non pianificate. Stiamo vedendo la differenza che fa la leadership femminile. Ci sono grandi leader uomini che fanno le cose giuste, ma le donneportanounvisionediversa e hanno più attenzione per l’intera società. Ho parlato con Jacinda Ardern quando la Nuova Zelanda aveva zero casi, ma lei si preoccupava di garantire lasicurezza agli altri Stati insulari vicini. La cancelliera Merkel, invece dei suoi successi, mi ha colpita perchè ha parlato deglisforzi per raggiungere le persone più emarginate" L’effetto di lungo termine del taglio dei finanziamenti ai servizi di salute riproduttiva è profondo nella società, e i danni si sentono poi per un periodo compreso tra 20 e 40 anni".