Lampedusa, 2mila migranti in poche ore. Ma ci sono solo 4 medici per visitarli

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Oltre al dato sui decessi giornalieri che resta altissimo, muoiono centinaia e centinaia di persone, preoccupa la situazione negli ospedali. In molti reparti di terapia intensiva, infatti, il numero di ricoverati resta oltre la soglia critica. A questi problemi negli ultimi giorni si sono aggiunti gli arrivi in massa di migranti. Lampedusa è nel caos dopo che nelle ultime ore sono sbarcati più di due mila migranti. La questione sanitaria - si legge sulla Verità - rischia di sfuggire di mano. Sono infatti solo 2 i medici presenti, provenienti dall'Asp di Palermo, aiutati da un infermiere della Croce Rossa e uno dell'Usmaf, l'ufficio di sanità marittima.

"Se dovesse registrarsi un caso di Covid - spiega il responsabile del poliambulatorio Francesco Cascio a La Verità - sarebbe un grosso problema. Complicatissimo gestirlo e tenerlo in isolamento. La situazione non è sotto controllo. Per ora abbiamo trovato due casi sospetti di Tbc, ma non sappiamo se tra loro ci siano altri con patologie o positivi al Coronavirus. Oggi dovrebbero arrivare 8 mila tamponi, ma prima di essere testati tutti i migranti vanno identificati e questa operazione richiede tempo".