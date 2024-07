Lasciata in auto per mezz'ora a 42 gradi: morta una bambina di due anni

Una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata lasciata dentro l'auto del padre per 30 minuti a 42 gradi

La bambina di 2 anni è rimasta chiusa dentro all'auto del padre per almeno mezz'ora. I finestrini erano abbassati e la temperatura superava i 40 gradi centigradi. Il papà aveva lasciato la piccola nella macchina (parcheggiata di fronte casa) per entrare nell’abitazione, ma afferma di aver lasciato il veicolo acceso e con l’aria condizionata. Nonostante le sue dichiarazioni, però, quando è tornato dalla bimba ha trovato la macchina spenta e la figlia in stato di incoscienza. Appena si è reso conto dell’accaduto, l’uomo ha chiamato i soccorsi e la bambina è stata portata al Banner University Medical Center di Tucson, lo stesso in cui la mamma lavora come anestesista. Infatti, la tragedia è avvenuta a MaRana, in Arizona, e per la piccola non c'è stato nulla da fare. La situazione è apparsa tragica fin da subito: si sono rivelati vani i ripetuti tentativi di salvare la piccola che è morta a soli 2 anni di età.

In seguito alla morte della bimba è stata avviata un’indagine per analizzare i dettagli relativi al caso e capire se si è tratto di un incidente oppure no. Il capitano della polizia di Marana, Tim Brunekant, ha riferito: “Non conosciamo le circostanze, stiamo cercando di saperne di più. Le temperature continuano a salire e questa settimana hanno superato i 43. È davvero una tragedia. Stiamo procedendo con gli interrogatori e vogliamo capire se si tratti di un errore, o un incidente? È possibile, ma dobbiamo determinarlo”. Tim Brunekant al DailyMail sottolinea che, attualmente, non è chiaro quanto a lungo la piccola sia rimasta nell’auto, e dopo quanto si sia spenta l’aria condizionata.