Latina: prof bullizzata, buttata a terra e filmata. Ma il preside sospende lei

Latina, il caso dell'insegnante bullizzata e le due versioni opposte

In un liceo scientifico di Latina è scoppiato un caso relativo ad una professoressa di 52 anni, precaria da dieci anni. La docente ha ottenuto a settembre la cattedra di un prestigioso istituto, il Grassi, frequentato - si legge su Repubblica - da figli dell'alta borghesia. Il 30 settembre scorso, una settimana dopo aver preso servizio come insegnante di sostegno, all’uscita da scuola le è finito addosso uno studente spinto da un compagno, è stata centrata all’addome e allo sterno e si è accasciata a terra. "I due ragazzi non mi hanno dato spiegazioni, erano aggressivi e il dirigente scolastico mi ha detto che si era trattato solo di un incidente". La caduta le ha provocato parecchi problemi fisici, tanto che è dovuta ricorrere al pronto soccorso per farsi curare con una prognosi di due settimane. Quando è tornata a scuola ha scoperto che quel colpo ricevuto non sarebbe stato un gesto involontario, ma un atto di cyberbullismo, una sfida tra studenti sui social, che consiste nel far cadere un insegnante, filmarlo e mettere il video su una storia Instagram.

Un caso per cui a fine marzo la docente - prosegue Repubblica - è stata ascoltata in questura. Gli investigatori si stanno concentrando su 5 ragazzi, tra i 16 e i 17 anni: chi l’ha fatta cadere, chi l’ha filmata e chi ha condiviso quel video. Ecco però che la mamma di uno studente, insieme alle rappresentanti di classe, presenta un esposto inquietante alla scuola. L'insegnante è accusata di "molestie verbali a carattere esplicitamente sessuale" nei confronti di due alunni. E il dirigente scolastico la sospende sostenendo che potrebbe arrecare "turbamento e pregiudizio" ai ragazzi e ledere l'immagine della scuola. Ora la prof è senza lavoro. "Mi sento ferita e voglio giustizia. Li ho denunciati tutti". Il preside però conferma la sua decisione: "Si tratta di episodi diversi e non correlati. Sono dispiaciuto, ma atti e fatti sviluppatisi nel tempo non mi hanno consentito di fare altro".