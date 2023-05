Le 25 auto d’epoca italiane più belle: sfilata imperdibile a Borgo Machetto

Auto d'epoca, concorso d’Eleganza Borgo Machetto 2023

Armoniche, stilose, uniche, potenti. In una parola, iconiche. E iconiche saranno le venticinque autovetture storiche che parteciperanno alla prima edizione del “Concorso d’Eleganza Borgo Machetto 2023”. Potranno essere ammirate sabato 27 e domenica 28 maggio. Il concorso nasce sulla scia di altre manifestazioni ormai cult del settore, come per esempio la Cavallino Classic di Modena o il concorso storico a Villa D’Este. Si parla di bellezza e di eleganza.

Borgo Machetto (Desenzano del Garda, Brescia) è il luogo dove si coniugano natura e lusso. Immerso nella natura, incontrastati vi regnano comfort e relax. Dopo un'accurata ristrutturazione, il Borgo si presenta oggi come una location unica nel suo genere, con ampie sale meeting, piscina, campo da golf e tanto verde.

Borgo Machetto

In questo contesto si svolgerà il Concorso d’Eleganza. Venticinque autovetture d’epoca ne saranno protagoniste: esemplari unici di quindici case automobilistiche tutte di provenienza italiana, sfileranno all’interno del Borgo e il pubblico di appassionati, ma anche di curiosi, le potrà ammirare.

Oggi sabato 27 maggio comincia l’evento, ricco di sfaccettature sia per chi vi partecipa con la propria straordinaria autovettura, sia per il pubblico. Il Borgo aprirà le porte gratuitamente ai visitatori, che potranno osservare da vicinissimo alcune straordinarie rarità durante una piacevole camminata all’aperto. Nella mattinata di domenica 28 maggio, invece, ci sarà la sfilata delle auto, con un presentatore che ne descriverà ogni caratteristica.

Ai giudici, invece, l’arduo compito di decretare le migliori. Anche il pubblico dei visitatori potrà dire la sua, votando la propria vettura preferita attraverso un qr code.