Le si rompono le acque ma è sul treno. Nasce un bambino sul Torino-Lecce

Una donna ha partorito a bordo di un treno. E' successo l'altra notte sull'Intercity Torino-Lecce. Improvvisa la rottura delle acque, mentre il convoglio viaggiava. Subito il marito della signora è corso - si legge sul Quotidiano di Puglia - a cercare il capotreno. L'uomo parlava inglese ed era comprensibilmente agitato. Subito dopo aver capito che il motivo di tanta preoccupazione era la compagna incinta seduta in carrozza, la capotreno ha constatato le condizioni delicate della viaggiatrice e ha attivato i flussi di comunicazione previsti per l’intervento dapprima del medico a bordo e a seguire del pronto intervento.

Ma a ridosso dell’arrivo del 118, - prosegue il Quotidiano di Puglia - alla quasi mamma si sono rotte le acque. Il personale medico, salito a bordo intorno alle 4.20, ha deciso di far partorire immediatamente la donna, finché le lacrime di un neonato hanno riempito di gioia l’intero treno. Poi l’intera famiglia è stata trasferita nell’ospedale di Pescara.Trenitalia invierà in regalo alla famiglia un cappello da capotreno, per tenere vivo il ricordo di quei momenti straordinari.