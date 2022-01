Csm manda a casa un giudice: "Violazioni di legge determinate da ignoranza"

Francesco Giustizieri, giudice ordinario di Lecce, è stato revocato per "violazioni di legge determinate da ignoranza"

Il Consiglio Superiore della magistratura ha revocato un giudice onorario perche' si sarebbe reso autore di violazioni di legge "determinate da ignoranza". Protagonista della vicenda un got, giudice onorario presso il tribunale di Lecce, Francesco Giustizieri.

La decisione del Csm viene dopo l'esposto presentato da una società al presidente del tribunale leccese Roberto Tanisi, in cui si lamentavano anomalie in un procedimento che la riguardava, prima fra tutte il rapporto tra lo stesso got e l'avvocato della controparte, oltre ad una richiesta di liquidazione a suo carico di importo esorbitante.

Da lì, la questione è finita sul tavolo dei giudici onorari presso la Corte d'Appello che ne avevano proposto la revoca rimandando la decisione finale al CSM. Il Consiglio Superiore della magistratura ha evidenziato violazioni di legge "determinate da ignoranza" e ha rimosso Giustizieri.