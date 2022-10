Lecce, sparano a un uomo da un'auto in corso. Gli inquirenti indagano

Lecce, un uomo è grave dopo che gli hanno sparato mentre era fuori da un bar. Sono in corso le indagini da parte degli inquirenti

Alla periferia di Calimera, in provincia di Lecce un uomo di 56 anni è stato ferito con alcuni colpi di pistola durante la notte tra domenica e lunedì 2 e 3 ottobre. É stato ricoverato presso l'ospedale all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, in gravissime condizioni ed è già noto alle forze dell'ordine.



Da una prima ricostruzione dei fatti, alla base del ferimento secondo i Carabinieri che indagano sulla vicenda, ci sarebbe un regolamento di conti. Precisamente l'uomo si trovava con altre persone all'interno di un bar, in paese, è uscito all'improvviso come se fosse stato attirato di proposito all'esterno, forse dopo una telefonata.

Mentre da un'auto in corsa, qualcuno ha esploso diversi colpi di pistola contro di lui. L'auto è poi fuggita facendo perdere le proprie tracce. A soccorrere per primi l'uomo sono stati gli altri avventori del bar; sul posto subito dopo sono intervenuti gli operatori del 118 e i Carabinieri.

Le condizioni dell'uomo sono apparse da subito molto gravi, per cui è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. I militari dell'Arma sono sulle tracce dell'auto. Al vaglio le testimonianze dei presenti e i filmati di telecamere di videosorveglianza.