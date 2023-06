Liguria, auto giù nel dirupo: volo di 30 metri, morti sul colpo tre militari

Liguria, fuoristrada militare cade in un dirupo: tre morti e un ferito grave

Tragedia questa mattina in Liguria. Un fuoristrada dell'Esercito Italiano - un Land Rover Defender - è uscito fuori strada, mentre percorreva la strada che porta al monte Grammondo, al confine tra Italia e Francia, sulle alture di Ventimiglia, ed è finito in un dirupo, compiendo un volo di circa 30 di metri. A bordo c'erano quattro persone, tre il bilancio delle vittime al momento. I due militari dell'Istituto Geografico Militare, Leonardo Sensitivi e Tiberio Ghelardini, sono morti sul colpo. La terza vittima, un finanziere di 36 anni, è deceduto all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo essere stato trasportato in elicottero insieme al quarto uomo, Simone Bartolini, anche lui finanziere, che risulta gravemente ferito.

La tragedia si è consumata nell’entroterra di Ventimiglia, in frazione Villatella, dalle parti del monte Grammondo. La vicenda è ancora in fase di ricostruzione, ma a quanto pare i quattro si trovavano in missione per una serie di rilievi nell'entroterra intemelio. A un certo punto, per ragioni ancora da chiarire, il conducente del mezzo militare avrebbe perso il controllo, finendo nel burrone, dove la vegetazione molto fitta ha creato difficoltà agli stessi soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il soccorso alpino, la polizia e i carabinieri. Sul luogo dell'incidente stanno operando due elicotteri Grifo e Drago e decine di uomini.