Bimbo morto a Roma, indagato lo youtuber alla guida del Suv

Casal Palocco, la sfida sui social e lo scontro fatale a 100 km/h

Ci sarebbe una challenge, una sfida sui social tra ventenni dietro allo scontro tra auto a Roma, nella zona di Casal Palocco. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente tra una Smart Forfour e una Lamborghini in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni, mentre la mamma e la sorella di 4 sono gravi. Sulla Lamborghini - riporta Repubblica - viaggiavano cinque giovani, tutti ventenni, trasportati per accertamenti in diversi ospedali. Tutte le ipotesi sono al momento al vaglio degli investigatori romani. Si faranno accertamenti sulla velocità. E si cercherà anche di capire se l'incidente possa essere stato causato da una distrazione alla guida per via dell'uso di telefonini o per girare dei video sui social.