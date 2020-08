Liguria, l'isola Gallinara venduta agli ucraini per più di 10 milioni di euro

L'isola di Gallinara in Liguria è stata venduta agli ucraini per oltre 10 milioni di euro. È l’unica vera isola della regione: - si legge sul Corriere della Sera - una riserva naturale ricca di storia, a 1,5 chilometri dalla costa tra Albenga ed Alassio, appartenuta per secoli alla Chiesa e poi, negli ultimi 150 anni, a facoltosi banchieri e industriali. L’ha acquistata — secondo quanto risulta al Corriere — una società di Montecarlo, la «Galinette», con uffici sulla piazza del Casinò. Dietro la Galinette c’è il nuovo Re della Gallinara: Olexandr Boguslayev, 42 anni, ucraino residente nel Principato ma con cittadinanza di Grenada, l’isola caraibica.

A vendere sono stati i nove gruppi familiari piemontesi e liguri che da oltre 40 anni l’hanno posseduta in comproprietà. Le loro abitazioni in cima all’isola sono state acquistate separatamente da Boguslayev per diversi milioni di euro, secondo alcune fonti. Inaccessibile ai turisti, la forma di una testuggine, l’isola Gallinara, alta fino a 87 metri, lunga 470, larga 450, è stata rifugio di Santi e di Papi (Alessandro III in fuga da Federico Barbarossa nel 1162). Tra l’ VIII e il XIV secolo divenne sede di una potentissima abbazia benedettina che ebbe possedimenti fino in Catalogna e Provenza.