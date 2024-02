Liliana, il giorno della scomparsa suo marito sentì per 11 secondi Sterpin

Liliana, la vicina di casa e gli orari. Il giallo dell'audio Visintin-Sterpin

Sono ancora troppe le cose che non tornano sulla morte di Liliana Resinovich, la donna scomparsa da casa a Trieste e trovata senza vita in un bosco a pochi chilometri da dove abitava, il 5 gennaio del 2022. A pochi giorni dalla riesumazione del cadavere spuntano nuovi dettagli, fin qui inediti. A svelarli è la trasmissione di Rai3 Chi l'ha visto? che evidenzia due aspetti sfuggiti fin qui alle indagini. Si tratta del mancato incontro con la vicina di casa Gabriella e dell'audio di 11 secondi tra il marito Sebastiano Visintin e l’amico speciale Claudio Sterpin il giorno della scomparsa. Il primo elemento su cui vengono accessi i riflettori sono le immagini delle telecamere di sorveglianza della scuola di polizia che la mattina del 14 dicembre 2022 riprendono Liliana uscire dal viale di casa e gettare dei sacchetti nei bidoni dell'immondizia, prima di imboccare via San Cilino e sparire.

Sono le 08:43. Quelle stesse telecamere neanche due minuti dopo hanno inquadrato la vicina di casa della donna, Gabriella, che si vede procedere a passo più spedito dopo aver preso la stessa strada, ma le due non si sono mai viste. Si tratta di due minuti che avrebbero probabilmente potuto cambiare la storia di Liliana. "Avevo una app sul cellulare che controlla l'attività sportiva – ha spiegato Gabriella a Chi l'ha visto? -. Io sono uscita di casa alle 08:41, lei mi ha anticipato di qualche minuto. Ma non l'ho mai vista". Dove poteva essere andata? I riflettori si sono poi spostati sul marito di Liliana, Sebastiano Visintin.

Quanto raccontato al capo della Procura di Trieste e al pm circa un anno dopo i fatti non coinciderebbe con quanto dichiarato qualche giorno dopo la scomparsa della 63enne proprio a Chi l'ha visto?. "Nella denuncia – ha spiegato l'avvocato Gentile che difende il fratello di Liliana – Sebastiano, il giorno della scomparsa di Lilly, dice che era molto preoccupato per lei alle ore 16. Ma sente alle 14.56 per 11 secondi Sterpin, (il presunto amante o amico speciale di Liliana ndr). È lo stesso numero che lui bloccherà prima di andare a fare la denuncia così sottraendo la possibilità all'autorità di controllarlo subito". Ma Visintin lo scorso anno disse di essersi preoccupato e di aver avvisato i vicini alle 18, due ore di differenza.