"Quel bracciale non è di Liliana": il giallo sugli oggetti vicino al corpo

Liliana Resinovich, indagini sul bracciale trovato nel luogo del corpo. Il marito ad Affari: "Non è suo"

A pochi giorni dalla riesumazione della salma di Liliana Resinovich, trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Milano per la seconda autopsia nell’ambito delle nuove indagini disposte dal gip di Trieste per capire se sia stato un suicidio o un omicidio, i familiari e alcuni amici e conoscenti sono stati convocati in Questura per il riconoscimento di un reperto scoperto l’estate scorsa da una giornalista di Ore 14 durante un servizio dal luogo del ritrovamento del corpo. Si tratta di un bracciale, un oggetto ritenuto di interesse investigativo perché, se fosse confermato appartenere alla 63enne, potrebbe provare l’ipotesi di una colluttazione prima della morte.

Tra le persone chiamate dagli inquirenti a verificare se si tratti di un bracciale della donna trovata senza vita a Trieste il 5 gennaio 2022, anche la vicina di casa Gabriella, e la cugina di Liliana, Silvia. Quest'ultima avrebbe confermato proprio a Ore 14 di aver riconosciuto in Questura “la maglia del braccialetto che la mamma le regalò proprio nel giorno della sua Prima Comunione“.

Di diverso avviso il marito della Resinovich, Sebastiano Visintin, che ad Affaritaliani.it ha dichiarato di "non aver mai visto quel bracciale".